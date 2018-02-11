مدافع العين الإمارتي: لقاء الهلال كتاب مفتوح بالنسبة للناديين

طلال الغامدي(صدى):

علق مدافع العين الإماراتي،إسماعيل أحمد، على مباراة فريقه أمام الهلال المقرر إقامتها، الثلاثاء القادم، في إطار دوري أبطال آسيا، قائلًا أنها في غاية الأهمية.

وقال ” إسماعيل ” إن كلا من الفريقين يعلمان جيدًا إمكانيات بعضهما البعض، مضيفًا: ” في اعتقادي أن اللقاء عبارة عن كتاب مفتوح بالنسبة للناديين الكبيرين برغم التغيير الذي طرأ أخيراً على بعض اللاعبين في الجانبين، وكلا الفريقين مطالب بتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث “.

وتابع: ” مبارايات العين والهلال لها خصوصيتها، بيد أن الواقع يؤكد أن مرحلة المجموعات ليست مثل ربع النهائي، وكذلك الأجواء والظروف التي سنلتقي فيها مختلفة تماماً عن أخر مواجهة جمعتنا مع الهلال، وأتوقع أنهما سيدخلان المواجهة بعيداً عن الضغوط “.