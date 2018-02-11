6 أفكار بسيطة تساعدك على تنظيم غرفة الغسيل الضيقة‎

متابعات(صدى):

تشكّل غرفة الغسيل الضيقة عائقاً وأزمة كبيرة للكثيرات من السيدات، ومن هنا أهمية تنظيمها بشكل جيد، واستغلال كل جزء فيها، من أجل راحتكِ، وسهولة تحرككِ أثناء عملك داخلها.

وهنا مجموعة من الأفكار البسيطة التي يمكن أن تساعدكِ في تنظيم غرفة الغسيل حتى تناسب جميع احتياجاتكِ.

استخدام الأسطح

إذا لم يكن لديكِ مساحة كافية لطاولة الكيّ، يمكنكِ استغلال أسطح الغسالات، ولكن احرصي على وضع حشوة مقاومة للحرارة فوق الغسالة، حتى تحمي سطحها، وبعدها يمكن طيّها ووضعها في مكان آخر بعد الاستخدام.

مدخل الغرفة

مدخل الغرفة مثالي لوضع رفّ من أجل تعليق الملابس، وخاصة القمصان، وهو رفّ تجفيف مثالي لا يأخذ أي مساحة من الغرفة.

رفّ بين الغسالة والمجفف

يمكن استغلال الفراغ الموجود بين الغسالة والمجفف، في وضع خزانة تُجرّ للأمام بسهولة، من أجل سرعة الوصول إليها، وتنظيم أدوات النظافة داخلها دون إحداث أي فوضى بالمكان.

سلة الملابس داخل الخزانة

وضع خزانة الملابس المتّسخة في وسط المكان، أمر يعوّق الحركة في غرفة الغسيل الضيّقة أصلا، لذا يفضّل وضعها داخل الخزانة، على أن تُسحب للخارج بسهولة من خلال جرّار في الأسفل.

رفّ التجفيف المائل

الرفّ المعلّق أو المائل رائع في غرفة الغسيل، حيث يمكنكِ أن تضعي عليه قطع الغسيل حتى تجفّ، كما يحتوي على معضلات تساعدكِ على ثنيه بعد الاستخدام.

الوضع الرأسي للغسالات

لو كانت مساحة الغرفة ضيّقة لوضع الغسالات في وضعها الطبيعي أفقيا، يمكنكِ وضعها فوق بعضها بشكل رأسي، لاستغلال مساحة الأرض، فضلاً عن أنه يمكنكِ أيضاً استغلال المساحة الجانبية في عمل أرفف لتنظيم أدوات الغسيل.