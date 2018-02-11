كراني: محور الكتلة الهوائية الدافئة سيعاود انتشاره الجمعة

علي القحطاني (صدى):

أوضح خبير الأرصاد الجوية، أن محور الكتلة الهوائية الدافئة التي تميل إلى الحرارة سيعاود انتشاره في كافة الأجواء يوم الجمعة 16 فبراير؛ لاستقبال كتلة باردة.

وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” موجة الجمعة 16 فبراير يعاود محور الكتلة الهوائية الدافئة التي تميل للحرارة إنتشاره على كافة الأجواء لإستقبال كتلة باردة تعبر أجواء الشمالية الغربية وتتحرك تدريجياً على الشمال والجزء الشمالي للغربية وأجزاء من الوسطى مع إحتمالية وصولها أجواء الرياض بصحبة إنخفاض حراري وأتربه مثارة “.