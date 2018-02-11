بالفيديو.. بنك يستعين بأغنية ” العب يلا ” للترويج لخدماته

الخرطوم(صدى):

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو لمجموعة من موظفي بنك الخرطوم السودانى يستعينون بأغنية شعبية لأوكا وأورتيجا ” إلعب يلا ” في إعلان للبنك .

حيث تم الترويج لخدمة جديدة أطلقها البنك تسمى ” بنكك ” والتي تتضمن إجراء المعاملات البنكية عن طريق الهاتف المحمول.

وظهر موظفو البنك في الفيديو وهم يقومون بدور الممثلين بالإعلان وحاز الإعلان على إعجاب الكثيرين.