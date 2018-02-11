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بالفيديو.. بنك يستعين بأغنية ” العب يلا ” للترويج لخدماته

بالفيديو.. بنك يستعين بأغنية ” العب يلا ” للترويج لخدماته
الخرطوم(صدى):

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو لمجموعة من موظفي بنك الخرطوم السودانى يستعينون بأغنية شعبية لأوكا وأورتيجا ” إلعب يلا ” في إعلان للبنك .

حيث تم الترويج لخدمة جديدة أطلقها البنك تسمى ” بنكك ” والتي تتضمن إجراء المعاملات البنكية عن طريق الهاتف المحمول.

وظهر موظفو البنك في الفيديو وهم يقومون بدور الممثلين بالإعلان وحاز الإعلان على إعجاب الكثيرين.

خدمة بنكك .. ادفع حول و اصرف بكل سهولة

Posted by Mohaned Hussein on Saturday, February 10, 2018


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 323 ] نشر منذ 48 دقيقة

ههههههههه
كفو البنك والله
من الرياض الى سيدني
من الرياض الى اليابان
العب يلا يلا يللا ههههههههههههه
رايحة قاية

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