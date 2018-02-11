إدراج 3 أشخاص على قائمة الإرهاب بواشنطن

واشنطن(صدى):

أدرجت وزارة الخزانة في واشنطن، ثلاثة أسماء على قائمة الإرهاب، للاشتباه في علاقتهم بمصادر تمويل داعش، وهم: أسكالون أبو بكر من الفلبين، ويونس إمري ساكاريا من تركيا، ومحمد مير علي يوسف من الصومال.

حيث أكدت ” الخزانة الأمريكية ” أن هؤلاء الأشخاص، لهم أدوار رئيسية في حصول تنظيم داعش الإرهابي، على مصادر تمويله، فقد قدموا دعمًا ماليًا وماديًا وتكنولوجيًا للتنظيم، بما في ذلك شبكة داعش في الفلبين.

يشار إلى أن ” أبا بكر ” كان أحد الأشخاص الذين تتابعهم السلطات السعودية قبل رحيلهم عن البلاد إلى مانيلا في الفلبين، وكان له دور رئيسي في حصول التنظيم الإرهابي على شبكة أمواله في الفلبين خلال عامي 2016 و2017م.