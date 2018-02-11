ظروف غامضة تحيط بوفاة ضابط أمريكي بألمانيا

برلين(صدى):

لاقت وفاة الضابط الأمريكي نيكولاس أمسبيري، البالغ من العمر 34 عامًا، الأحد الماضي، في ألمانيا، عجزاً كبيراً من قِبل السلطات الأمنية والاستخباراتية في ألمانيا، وذلك نظراً للظروف الغامضة التي ألحقت بوفاته.

حيث وُجد ” نيكولاس ” – وهو ضابط نخبة أمريكي من العاملين ضمن قوات الناتو الموجودة بالبلاد – متوفى بالقرب من محطة قطار متاخمة لمركز تدريب عسكري، تابع لقوات حلف شمال الأطلسي بمدينة ” بارسبرج ” ، الواقعة في مقاطعة ” نيومارك ” بولاية بافاريا، جنوب ألمانيا.

جاء ذلك بعد تأخر الكشف عن أسباب الحادث من قِبل السلطات الألمانية، حيث تتزامن الوفاة مع قرب صدور قرار عن اجتماع وزراء دفاع الحلف، فيما ينتظر أن يقر بالموافقة على اقتراح برلين، بتأسيس مقر رئيسي جديد لـ ” الناتو ” على أراضيها.