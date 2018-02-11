معرض توعوي لمكافحة المخدرات بالدمام
أقامت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، اليوم الأحد، برنامجًا تثقيفيًا ومعرضًا توعويًا لطلاب مدرسة الجهاد الثانوية في المنطقة الشرقية بالدمام.
وأوضح الحساب الرسمي للمديرية على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” ، أن المعرض سيستمر لمدة ثلاثة أيام، كما أنه يستهدف الوقاية والتبصير بخطر المخدرات وزيادة الوعي بأضرارها.
ويأتي ذلك ضمن جهود ” مكافحة المخدرات ” في التوعية بخطورة المخدرات، وحماية المجتمع من أضرارها، وذلك عن طريق تدشين عدة معارض لطلاب المدارس على مستوى المملكة.
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