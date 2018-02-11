معرض توعوي لمكافحة المخدرات بالدمام

نايف السالم(صدى):

أقامت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، اليوم الأحد، برنامجًا تثقيفيًا ومعرضًا توعويًا لطلاب مدرسة الجهاد الثانوية في المنطقة الشرقية بالدمام.

وأوضح الحساب الرسمي للمديرية على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” ، أن المعرض سيستمر لمدة ثلاثة أيام، كما أنه يستهدف الوقاية والتبصير بخطر المخدرات وزيادة الوعي بأضرارها.

ويأتي ذلك ضمن جهود ” مكافحة المخدرات ” في التوعية بخطورة المخدرات، وحماية المجتمع من أضرارها، وذلك عن طريق تدشين عدة معارض لطلاب المدارس على مستوى المملكة.