معلم خمسيني يصر على أداء حصته البدنية رغم إصابته

نايف السالم(صدى):

أصر المعلم خالد زكري، بمدرسة ” صلهبة ” الابتدائية، على أداء حصته البدنية، سيرًا على العكازين؛ مؤثرا مصلحة الطلاب على صحته، حيث يمثل بتصرفه هذا، صورة من صور الجد والتفاني في العمل.

فعلى الرغم من إصابته وما يصاحب ذلك، آلام مبرحة استدعى الأمر إلى استخدامه للعكازات؛ بناء على توصية من الطبيب المعالج له، إلا أنه أصر على الحضور لمدرسته واستخدام العكازات؛ لمساعدته على السير والوقوف، وتأدية طابور الصباح بكل جد ونشاط، دون أي تغير ملحوظ عن الأيام التي سبقت إصابته، التي حالت دون سيره إلا على العكازات.

وفي هذا السياق، قال المعلم: ” أعلم كما يعلم زملائي معلمو التربية البدنية، بأهمية النشاط الرياضي، منذ بداية اليوم الدراسي، والذي يمنح الطلاب النشاط والحيوية، طوال اليوم وأيضا لما لحصة التربية البدنية، من حب في نفوس الطلاب، حيث ينتظرونها طيلة الأسبوع؛ لذا آثرت الصبر وتحمل الألم، مقابل السعادة التي أشاهدها ترتسم على محيا أبنائي الطلاب ” .

يُذكر أن المعلم خالد زكري، يبلغ من العمر 59 عامًا تقريبًا، وأنه سيحال على التقاعد في 1/7/1440 هـ.