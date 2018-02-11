أسباب تراكم دهون الظهر وكيفية التخلص منها
أثبتت دراسة حديثة أن هناك بعض الأجسام لديها القدرة على تكوين مواد دهنية بأجزاء مختلفة بالجسم مع زيادة الوزن، وللتخلص منها يستلزم استشارة طبيب أمراض جلدية الذي يحدد الأسباب والعلاج وعلى هذا الأساس يحدد خبير التغذية نظام غذائي لإنقاص الوزن والتخلص من الزوائد الدهنية .
كما تعانى بعض السيدات والفتيات من مشكلة تراكم الدهون بالظهر، والتي تسبب الإحراج وعدم القدرة على ارتداء فساتين وملابس ذات الألوان الفاتحة أو المناسبة لمقاس الجسم.
وأكد أطباء السمنة أن أسباب تراكم الدهون بالظهر تتمثل في:
1- زيادة الوزن.
2- نقص النشاط البدني.
3- إتباع عادات غذائية خاطئة يحتوى على نسبة عالية من الدهون والسكر والسعرات الحرارية.
ولذلك نصحوا بطرق للتخلص من دهون الظهر وهي:
حيث يجب ممارسة بعض التمارين الرياضية لتقليل الدهون في الظهر لمدة لا تقل عن خمس إلى 10 دقائق يوميا ويمكن أن تشمل التمارين الرياضية أي شيء يحرك معظم جسمك ويحافظ على معدل ضربات القلب مثل السباحة والتنس وكرة السلة وكرة المضرب والجري والمشي.
كما يجب إتباع نظام غذائي لإنقاص الوزن يحتوى على أطعمة منخفضة السعرات الحرارية مثل الخضروات والفواكه والحبوب واللحوم ومنتجات الألبان قليلة الدسم، وخالية من الدهون، وخالية من السكر.
اليــــــمـــــــــامــــــه🕊[ عدد التعليقات: 11843 ] نشر منذ 1 ساعة
بحكي لكم شي مهم للغايه 😊
توزيع الدهون في جسم الانثى يعطيها شكل معين ولكل انثى شكل جسمها الخاص بسبب هالدهون سواء كانت سمينه ام رشيقه كلاهما سيان
.الامر هذا ورااااثي يعني الام وبناتها غالبا نفس الهيكله وان اختلفت الاوزان لكن تبقى الهيلكه واااااحده عدا لو حصل في احدهن جين متنحي من بعيد
.بمعنى لاعلاقه لنوعيه الدهون في ذلك
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بعضهن دخيل الله تجيك برميل داير مدار 😔 وهذي النوعيه حلها مشرط الجراح لانه لايمكن ينفع معها شي
لانها محتاجه اعادة هيكله تشيل من هنا وتحط هناك وهكذا دواليك لحد ماتتحول لانثى 😁
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.وبعضهن تجي برميل ايضا بس هيكلة الجسم مقبوله 😁هذي حلها بسيط دايت فقط ورياضه لحد ماتنحت جسمها وتصير في المعدل المقبول
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.بصراحه الجسم اخطر نقطه تمس كبرياااااائها الانثوي 😊
عليها ان تعالج المشكله بأسرع وقت ممكن ولا تصوم الدهر كله احسن لها 😁
اليــــــمـــــــــامــــــه[ عدد التعليقات: 11843 ] نشر منذ 1 ساعة
😢
برق[ عدد التعليقات: 11512 ] نشر منذ 55 دقيقة
تراكم الدهون والله بسبب الدسم وضرب الخمس بالصحن
لكن عساه اذا تراكم عندكن يروح لمنطقة الخزن الاستراتيجي الخااااصه
بالمواقع الخلفيه للعدو 😁