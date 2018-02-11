أسباب تراكم دهون الظهر وكيفية التخلص منها

متابعات(صدى):

أثبتت دراسة حديثة أن هناك بعض الأجسام لديها القدرة على تكوين مواد دهنية بأجزاء مختلفة بالجسم مع زيادة الوزن، وللتخلص منها يستلزم استشارة طبيب أمراض جلدية الذي يحدد الأسباب والعلاج وعلى هذا الأساس يحدد خبير التغذية نظام غذائي لإنقاص الوزن والتخلص من الزوائد الدهنية .

كما تعانى بعض السيدات والفتيات من مشكلة تراكم الدهون بالظهر، والتي تسبب الإحراج وعدم القدرة على ارتداء فساتين وملابس ذات الألوان الفاتحة أو المناسبة لمقاس الجسم.

وأكد أطباء السمنة أن أسباب تراكم الدهون بالظهر تتمثل في:

1- زيادة الوزن.

2- نقص النشاط البدني.

3- إتباع عادات غذائية خاطئة يحتوى على نسبة عالية من الدهون والسكر والسعرات الحرارية.

ولذلك نصحوا بطرق للتخلص من دهون الظهر وهي:

حيث يجب ممارسة بعض التمارين الرياضية لتقليل الدهون في الظهر لمدة لا تقل عن خمس إلى 10 دقائق يوميا ويمكن أن تشمل التمارين الرياضية أي شيء يحرك معظم جسمك ويحافظ على معدل ضربات القلب مثل السباحة والتنس وكرة السلة وكرة المضرب والجري والمشي.

كما يجب إتباع نظام غذائي لإنقاص الوزن يحتوى على أطعمة منخفضة السعرات الحرارية مثل الخضروات والفواكه والحبوب واللحوم ومنتجات الألبان قليلة الدسم، وخالية من الدهون، وخالية من السكر.