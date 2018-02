ردة فعل طفلة بعد وقوفها امام #وائل_كفوري 😍 من حفلة أمس #عيد_الحب في فندق #LeRoyalAmman #waelkfoury @waelkfoury

A post shared by Wael Kfoury | وائل كفوري (@waelkfouryradio) on Feb 10, 2018 at 4:35am PST