رئيس التعاون يعلن عن مفاجأة للجماهير في مباراة القادسية
كشف محمد القاسم رئيس نادي التعاون، اليوم الأحد، عن ماجأة لجماهير فريقه في المباراة القادمة أمام القادسية، في إطار الجولة الـ22 من دوري المحترفين، الخميس المقبل.
وقال ” القاسم ” إن حضور الجماهير للمباراة القادمة سيكون مجانًا، مشيرًا إلى أنه يعمل دائمًا لإرضائهم.
وغرد ” القاسم ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، قائلًا:” عتبكم محل التقدير نعمل لإرضائكم دائمًا، كل عمل لا يكتمل إلا بكم وبدعمك… المباراة القادمة حضوركم ( مجاني) أمام القادسية”.
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