رئيس التعاون يعلن عن مفاجأة للجماهير في مباراة القادسية

طلال الغامدي(صدى):

كشف محمد القاسم رئيس نادي التعاون، اليوم الأحد، عن ماجأة لجماهير فريقه في المباراة القادمة أمام القادسية، في إطار الجولة الـ22 من دوري المحترفين، الخميس المقبل.

وقال ” القاسم ” إن حضور الجماهير للمباراة القادمة سيكون مجانًا، مشيرًا إلى أنه يعمل دائمًا لإرضائهم.

وغرد ” القاسم ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، قائلًا:” عتبكم محل التقدير نعمل لإرضائكم دائمًا، كل عمل لا يكتمل إلا بكم وبدعمك… المباراة القادمة حضوركم ( مجاني) أمام القادسية”.