بالفيديو.. أصالة تكشف عن سر رشاقتها من خلال الفيسبوك

نورة الشهري (صدى):

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو نشرته الفنانة أصالة علي حسابها الخاص عبر فيسبوك، وهي تمارس التمارين الرياضية داخل إحدى الصالات الرياضية.

مما فسر للجميع سر رشاقتها وجمالها في إطلالتها الأخير ضمن فعاليات مهرجان فبراير الكويت 2018، حيث ظهرت بفستان في غاية الجمال وملامح تشع جاذبية، واستخدامها الماكياج الناعم الرقيق وتسريحة شعر أضفت على شكلها مظهر جديد.

والجدير بالذكر أنها أحيت الحفل مع المطرب عبد الله الرويشد، وهو الحفل الذي نفدت تذاكره بعد طرحها بأقل من 24 ساعة.