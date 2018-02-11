بعد تهافتهن على الزواج من السعوديين.. شاب يتزوج 4 مغربيات

عادل الحربي(صدى):

تفاعل عدد كبير من رواد موقع التدوين الصغير ” تويتر ” مع هاشتاق ” #مواطن_يتزوج_4 مغربيات ” ، وذلك إثر نبأ زواج مواطن سعودي من أربع مغربيات، والذي أثار معارك ومشادات كلامية كثير على منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

وانقسم المغردون والمغردات بين معارضين للخبر، وبين من يؤيدونه، حيث عارض أحدهم قائلًا: ” لاحظت أن أغلب السعوديين يمدحون المغربيات علي حساب بنات بلدهم نسوا أن السعوديات هن امهاتهم واخواتهم ” .

وعلق آخر يدعى ” تركي بن محسن ” ساخرًا: ” صراحة ماله حق على الأقل يتزوج ٢ مغربيات و2 سعوديات. عشان ييجي الأكشن قوي ومتناسق ” .

بينما استنكر ذلك الهاشتاج حساب أحد المغردين باسم ” وزير_الترفيه ” : ” ما تلاحظون كثرة الهاشتاقات اللي زي كذا والهدف منها واضح زرع الكراهية والفتنة والتفريق بين الرجل والمرأة السعودية ولا ينساق خلفها إلا كل جاهل.. انتبهوا ” .

وجدير بالذكر، أنه كشف تطبيق يختص بـ ” الزوج م س ” والذي أثار جدلًا واسعًا خلال الفترة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الشباب السعودي هو الأكثر جذبًا للفتيات في الدول العربية وعلى رأسهم المغرب.