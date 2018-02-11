مورينيو يطالب بحصوله على جائزة

نواف السالم(صدى):

أشار مدرب مانشستر يونايتد، جوزيه مورينيو، إلى أنه أفضل الشخصيات القادرة على ضبط سلوكها في المباريات بالدوري الأنجليزي، على الرغم من طرده مسبقًا بشكل متكرر؛ بسبب خلافات مع الحكام أو المنافسين.

وطالب “مورينيو” في تعليق له بالحصول على جائزة على أخلاقياته وسلوكه على خط التماس؛ قائلًا: “يجب أن أفوز بجائزة هذا الموسم باعتبار أني أفضل مدير فني تصرفًا على خط اللمس”.

وتابع: ” كما أن هناك جوائز لمدرب الشهر وأفضل أداء في الأسبوع، يجب أن يمنح صاحب السلوك الأفضل جائزة، لو حدث ذلك سأفوز بها”.