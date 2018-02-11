سرقة بيض السلاحف من محمية بإندونيسيا

جاكرتا(صدى):

تعرضت محمية في جزيرة سانجالاكي بمدينة بيراو بمقاطعة كالمنتان الشرقية بإندونيسيا ، لهجوم مسلح وسرقة عدد من بيض السلاحف .

وقال رئيس محمية بيراو أجانتو سينو في تصريحات إعلامية ، إن اللصوص -وعددهم خمسة- اقتحموا مكان تفريخ بيض السلاحف بعد أن هددوا العاملين بالمحمية باستخدام المناجل وفروا بالبيض متسلقين حائط يبلغ ارتفاعه متران يحيط بمكان التفريخ.

وأكد أجانتو ، أنه رغم الجهود لحماية السلاحف فإن بيضها معرض للسرقة ويباع غالبًا كطعام لشهرته التقليدية على أنه منشط ومقو للصحة؛ لأنه ينظر إليه على أنه يحتوي على كميات عالية من البروتين تفوق بيض الدجاج أو البط.