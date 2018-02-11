عادل الحربي (صدى):

صرح مجلس تصفية الشيخ صالح الراجحي رحمه الله، وشركة إتقان العقارية، نجاح المزاد السابع، من مزادات عقارات تركة الراجحي، والذي أقيم مساء اليوم السبت، الموافق 10 فبراير 2018 م ، بفندق ” الموفنبيك ” قاعة الرياض، واشتمل على سبعة عقارات، تنوعت بين مجمعات سكنية ، وورش صناعية ، وعمائر ، وأراضٍ ومستودعات وأسواق، وبذلك تكون القيمة الإجمالية التي حققتها مبيعات الـ 34 عقارًا، في السبعة مزادات، التي أقيمت حتى الآن، قد تجاوزت الثلاثة مليارات ريال.

وفي هذا السياق، ذكرت شركة إتقان العقارية، الشركة المسوقة والمنظمة لمزادات عقارات تركة الشيخ صالح بن عبدالعزيز الراجحي، رحمه الله، بأنَّ المزاد السابع شهد منافسة عالية، بين المستثمرين؛ لما للعقارات التي طرحت فيه من مميزات استثمارية، وقد تم بيع العقارات التالية ” مجمع صحاري السكني التجاري في حي السليمانية والبالغ مساحته الإجمالية 24.256 متر مربع، ويتكون من : 14 فيلا ذات دورين ، 79 شقة ، 57 معرضًا تجاريًا ، وسوق عتيقة الواقع في حي عتيقة بالقرب من طريق الملك فهد والبالغ مساحته الإجمالية 14.034متر مربع ” .

فيما أوضح مجلس التصفية لتركة الشيخ صالح الراجحي رحمه الله، بأن المزاد الثامن سيكون خلال الفترة المقبلة، على عدد من عقارات التركة في المنطقة الشرقية، ودعا المجلس المستثمرين الراغبين في دخول المزادات القادمة، إلى التواصل مع المجلس أو مع المسوق لعقارات التركة شركة إتقان العقارية، من خلال زيارة المعرض الدائم للعقارات الواقع في الرياض، على طريق الملك فهد جنوب برج المملكة أو الاتصال، على مركز الاتصال الموحد عبر الهاتف المجاني 920009777.

يُذكر أنه حضر هذا المزاد، أعضاء مجلس إدارة تصفية التركة برئاسة الدكتور عبد المحسن الرويشد، وحضور ممثل الدائرة القضائية المختصة بالمحكمة العامة، بالرياض وحضور عدد من ممثلي وسائل الإعلام؛ لتغطية المزاد كما حضر المزاد، عدد من الورثة بالإضافة الى حشد كبير من المزايدين، ورجال الأعمال في مجال العقارات وتطويرها.