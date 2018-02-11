” تعليم الرياض ” تشكل لجنة الاستعداد العام

حمود العنزي (صدى):

وافق المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض، حمد بن ناصر الوهيبي، على اعتماد تشكيل لجنة الاستعداد للعام، الدراسي القادم ” 1439 – 1440 ” هـ، والتي ضمت العديد من الإدارات المعنيةـ بخطة الاستعداد وتنفيذها، ومتابعتها على أرض الواقع.

وفي ذات السياق، ذكر إدارة تعليم الرياض، ومقرر اللجنة، ورثان الورثان، أن اللجنة ضمت أغلب الإدارات، والمساعدين لأهمية أعمال اللجنة، ملفتًا الانتباه إلى أن مهام اللجنة تنحصر في متابعة الاستعداد، في الإدارة العامة للتعليم، والجهات ذات العلاقة، والتنسيق والإشراف المباشر، ومعالجة المشكلات والصعوبات، التي قد تؤثر على الاستعداد والجاهزية بشكل عام.

وأوضح ” الورثان ” ، أن اللجنة كذلك تتولى تعبئة واعتماد تقارير الاستعداد، في برنامج جاهز الوزاري، مشيرًا إلى أن مدة عمل اللجنة عام دراسي كامل، من تاريخ صدور تشكيل اللجنة، فاللجنة الحق في الاستعانة، بمن تراه وتحتاجه، لإنجاح أعمال اللجنة وتحقيق الأهداف المرجوة.

يُذكر أن اللجنة سينبثق منها العديد من اللجان الفرعية؛ لتحقيق المزيد من المتابعة والجودة، وسرعة الإنجاز، حيث سيتم تحديد أعضاءها، ومسمياتها من خلال الاجتماع الأول للجنة.