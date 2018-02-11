5 فوائد للكمون تدفعك لإضافته في معظم الوجبات

متابعات(صدى):

يُعتبر الكمون أهم أنواع التوابل الغنية بالعناصر الغذائية الهامة للجسم، كمضادات الأكسدة والحديد والبوتاسيوم والفوليك أسيد، وهذا ما جعله من أميز أنواع التوابل، ذلك بالإضافة إلى فوائده الكثيرة، فملعقة واحدة منه تخلصك من انتفاخ بطنك ووجعها، كما أنه يضيف نكهة جيدة لمعظم الأطعمة، فرائحته نفاذة وصاحب طعم مميز في الطعام “.

كما نصح الأطباء بتناوله كمشروب شبيه بالشاي، وذلك للحصول على فوائد عدة، حيث أن الفوائد الصحية الناتجة عن تناول ” الكمون ” كمشروب أو وضعة كتوابل أثناء طهي الطعام هي:

– يعمل على تنشيط الدورة الدموية بالجسم، ويجعل الفرد أكثر نشاطا وحيوية.

– نظرا لاحتوائه على عنصر الحديد، فهو مفيد جدا لمرضى الأنيميا وفقر الدم، وينصح بتناول كوب منه يوميا.

– علاج فعال للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي كالانتفاخ أو الإمساك أو ما شبه ذلك.

– يعمل مشروب الكمون على تطهير الجسم من السموم التي يمكن أن تتراكم داخله.

– الكمون مدر للحليب بشكل كبير، وينصح بتناوله للأمهات الجدد.