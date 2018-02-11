الصافي دانون تعلن عن وظائف شاغرة للرجال والنساء
كشفت شركة الصافي دانون لمنتجات الألبان، عن توفر وظائف للنساء والرجال؛ للعمل بفرع الشركة بالرياض، في مسمى مراقب مالي.
وقالت الشركة إن الوظائف المتوفرة لحملة درجة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، أو الإدارة المالية).
واشترطت الشركة تواجد خبرات سابقة في المراقبة المالية والتحليل المالي، للمتقدمين للوظائف.
وبدأ التقديم على الوظائف 8 فبراير الماضي، على أن يستمر التقديم عبر موقع الشركة الإلكتروني للتوظيف حت 8 ماية 2018.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظيفة المُعلنة، ادخل هنا هنا .
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