الصافي دانون تعلن عن وظائف شاغرة للرجال والنساء

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة الصافي دانون لمنتجات الألبان، عن توفر وظائف للنساء والرجال؛ للعمل بفرع الشركة بالرياض، في مسمى مراقب مالي.

وقالت الشركة إن الوظائف المتوفرة لحملة درجة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، أو الإدارة المالية).

واشترطت الشركة تواجد خبرات سابقة في المراقبة المالية والتحليل المالي، للمتقدمين للوظائف.

وبدأ التقديم على الوظائف 8 فبراير الماضي، على أن يستمر التقديم عبر موقع الشركة الإلكتروني للتوظيف حت 8 ماية 2018.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظيفة المُعلنة، ادخل هنا هنا .