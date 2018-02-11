” سعود الطبية ” تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت مدينة الملك سعود الطبية، عن حاجتها لعدد من الموظفين؛ لشغل وظائف هندسية وصحية وإدارية، والعمل بمقر المدينة بالرياض.

وقالت المدينة إنها يتوفر لديها 16 وظيفة؛ لحملة درجة الدكتوراه ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات.

وجاءت الوظائف على المسميات الأتية:

– مسؤول تصاميم البيانات.

– محلل بيانات.

– مسؤول التحليل الإحصائي.

– محلل التخطيط الاستراتيجي (وظيفتين).

– أخصائي الجودة (عدد 4 وظائف).

– باحث أول.

– أخصائي تطوير الأداء.

– محلل تطوير الأداء.

– مهندس معماري.

– مهندس أول الطب الحيوي.

– مهندس الطب الحيوي.

– مهندس معماري أول.

وأشارت إلى أن التقديم سيكون متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، و يستمر التقديم مستمر حتى تاريخ 16 فبراير 2018م.

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