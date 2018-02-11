استئصال ورم يزن 3.7 كجم ينقذ حياة مريضة في تبوك

محمود البلوي(صدى):

أنقذ عدد من الأطباء المتخصصين بمستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة، في تبوك، من إنقاذ حياة مريضة تبلغ من العمر 40 عامًا، وذلك بعد تمكنهم من استئصال ورم بوزن 3.7 كيلوجرام من جسدها، حيث كانت تعاني من ورم في ” الثدي ” منذ حوالي عام، مما سبب لها الآلام الشديدة التي استطاع الأطباء تخليصها منها.

وأكد اللواء الطبيب عطية بن محمد الزهراني، مدير المستشفى، أن نجاح هذه العملية جاء على أثر النهضة الطبية الشاملة التي شهدتها مستشفيات القوات المسلحة، وذلك بتسخير كافة الإمكانات البشرية والفنية والتقنية للوصول لمزيد من الارتقاء بالخدمات الوقائية والعلاجية.