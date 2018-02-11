الدون يتفوق على ميسي في تسجيل الثلاثيات

نواف السالم(صدى):

تفوق نجم الريال كريستيانو رونالدو، على غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، في قائمة الثلاثيات المسجلة في الدوري الإسباني.

وحقق الدون، أمس السبت،في مواجهة سوسييداد، هاتريك، في المباراة التي انتهت بفوز الريال 5-2 في إطار الجولة الـ23 من بطولة دوري إسبانيا.

وارتفع رصيد ” الدون ” في عدد الثلاثيات المسجلة باسمه في الدوري 33 هاتريك؛ ليتقدم على ميسي صاحب الـ28 هاتريك.

يجدر الإشارة إلى أن الدون رغم تفوقه على ميسي إلا أنه لعب عدد مباريات أقل من الأخير، حيث يمتلك نجم الريال عدد أهداف أكبر من عدد المباريات التي لعبها.