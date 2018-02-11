أسباب عدم انتظام الدورة الشهرية

متابعات(صدى):

يعد عدم انتظام الدورة الشهرية من الامور والمشاكل الصحية التي تعاني منها غالبية النساء وبالتالي قد يؤدي ذلك الى اضطراب في الروتين اليومي.

إليكِ اسباب عدم انتظام الدورة الشهرية:

أسباب تتعلق بنمط الحياة: في هذا الاطار تندرج عملية الخسارة الكبيرة من الوزن أو حتى الزيادة الكبيرة في الوزن، الممارسة الكثيفة للتمارين الرياضية إلى جانب تعرضك للتوتر الشديد.

استعمال وسائل منع الحمل: إن أخذ حبوب منع الحمل من الممكن ان يتسبب في عدم انتظام في دورتك الشهرية وكذلك، اللجوء الى اللولب الهرموني يمكن ان يؤدي الى عدم انتظامها وحتى انقطاعها في بعض الاحيان.

تكيس المبيض: ان تكيس المبيض من شأنه أن يؤثر بطريقة سلبية على انتظام الدورة الشهرية. وكذلك الاورام الليفية في الرحم يمكن ان يؤدي الى عدم انتظام الدورة.

مشاكل صحية: قد يؤدي ارتفاع هرمون البرولاكتين في الدم الى عدم انتظام دورتك وكذلك، مرض السكري الذي لا يخضع لعلاج.