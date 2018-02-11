جزيرة الموز الرائعة بالأقصر قبلة السائحين

القاهرة(صدى):

تُعد مدينة الأقصر بمصر من المدن ذات الطبيعة الساحرة والموقع المتميز، فهي تتمتع بتاريخ الحضارة المصرية القديمة الذي صنعه قدماء المصريين، بالإضافة إلى الطبيعة أيضا التي ساعدت في صنع هذا الجمال الرائع.

والدليل على ذلك هذه الجزيرة التي تحولت لقبلة للزوار، ومكان يحرص كل زوار محافظة الأقصر على زيارته واعتبرت كمملكة لهم، يتوافدون عليها في جميع فصول السنة، لقضاء وقت ممتع وسط أشجار الموز، الممتد على نهر النيل، وهي ” جزيرة الموز ” .

تقع الجزيرة غرب محافظة الأقصر، وتجذب العديد من السائحين كمكان للاستراحة بالنظر لجمال الطبيعة التي توجد بها.

تبلع مساحة ” جزيرة الموز ” حوالي 5 أفدنة وتغمرها أشجار الموز الرائعة بجانب النخيل الذي يميز طبيعة محافظة الأقصر الزراعية، كما توجد أيضاً داخلها أشجار لفواكه التين والجوافة وغيرها من التي يتم تقديمها للسائحين والزائرين من أبناء الأقصر، ويتم فرش وسط الجزيرة بالكراسي والكنب المصنوع من فروع الأشجار للجلوس عليها، وتوجد فيها أيضاً ” ساقية ” قديمة لإضفاء سحر الطبيعة الزراعية والتقاط الصور فيها من قبل الزائرين.