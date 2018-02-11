بالصور.. تحويل ” رصيف ” إلى ورشة عمل في الخرج

علي القحطاني(صدى):

قام عدد من العمال التابعين لأحد المحلات المتخصصة في مجال الدعاية والإعلان، في محافظة الخرج، بإساءة استخدام الرصيف المجاور للمحل، بل قامت بتحويله إلى ” ورشة عمل ” ، لأداء أشغالهم، مما أزعج المارة وأعاق حركة السير.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا ترصد هذا الأمر، وذلك لخطورة الموقف، نتيجة وجود معدات في غاية الخطورة تعيق الطريق، خاصةً أن هذا المحل تقع في مواجهته مباشرةً إحدى المدارس الابتدائية للبنين، الأمر الذي قد يلحق الضرر بالأطفال الذين لا يدركون خطورة تلك المعدات.

فيما أظهرت الصور، تلون الرصيف بألوان الدهان، إضافة إلى التراب الذي أدى لسوء منظره.