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بالفيديو.. اللواء الجلعود: جيمع قطاعات الداخلية في الجنادرية تدعو للفخر

بالفيديو.. اللواء الجلعود: جيمع قطاعات الداخلية في الجنادرية تدعو للفخر
عادل الحربي(صدى):

أعرب وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية، اللواء عبدالرحمن الجلعود، عن فرحته بما شاهده في جميع القطاعات في وزارة الداخلية، في مهرجان الجنادرية 32، وخاصة ركن الأحوال المدنية، مؤكداً أنه انعكاس للتطور في جميع القطاعات.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن الجهود المقدمة في جميع المعارض يبشر بالخير، ويعد فخر للجميع، مؤملاً أن يرى هذا الانعكاس على المواطنين والمقيمين، ويتم تسهيل أمورهم وهم في المنزل.


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