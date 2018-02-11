تحطم طائرة ركاب روسية على متنها 71 راكبا

موسكو(صدى):

ذكرت وسائل إعلام روسية، أن طائرة على متنها 71 راكبًا سقطت بعد 7 دقائق من إقلاعها من مطار دامديدافا في روسيا، مما أدى إلى تحطمها.

وأوضحت وسائل الإعلام، أن الطائرة المنكوبة تابعة لشركة ساراتاف وكانت في رحلة داخلية من مطار دامديدافا بموسكو، مشيرة إلى أنها دخلت الخدمة في يونيو 2010.

وعثرت فرق الإنقاذ على حطام تلك الطائرة المنكوبة، كما أنه لا يوجد ناجين من الركاب الذين بلغوا 65 راكبًا، وطاقمها المكون من 6 أفراد.

بينما لفت تيمور دويدار، المحلل السياسي، من موسكو، أن السبب في سقوط الطائرة المذكورة ربما يرجع إلى الظروف الجوية الصعبة.