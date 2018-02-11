بعد حصوله على عروض سعودية.. المقاصة يقيم مزادا لضم ” الشحات “

ماجد محمد(صدى):

كشف رئيس نادي المقاصة المصري محمد عبد السلام، عن تلقي لاعبه المحترف في صفوف العين الإماراتي حسين الشحات لعدد من العروض من الأندية السعودية.

وقال ” عبد السلام ” إنه هناك عدد من الأندية السعودية عرضت ضم اللاعب المصري، وأخرى عربية، دون الكشف عن أسمائهم.

وأضاف أن هناك أيضًا عرض صيني للحصول على خدمات ” الشحات ” مقابل 6 مليون دولار، إلا أنه تم رفض العرض؛ خوفًا من ابتعاد اللاعب عن المشاركة في المنتخب.

وتابع: ” سيتم عمل مزاد على اللاعب الذي سيذهب للنادي صاحب العرض المالي الأعلى “.