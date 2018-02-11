زيت العنب لمقاومة التجاعيد وحب الشباب وترطيب البشرة

نورة الشهري(صدى):

كشفت دراسة حديثة عن أهمية زيت بذور العنب للبشرة،حيث أنه أصبح من مستحضرات التجميل الأساسية التي يعتمد عليها الكثير من خبراء التجميل، فيحتوى زيت بذور العنب على بعض الفيتامينات مثل C، D، E، والتي أثبتت فاعليتها في منح الجلد الشباب ومقاومة علامات الزمن نتيجة لتقدم السن ، وهو من الزيوت التي تتوافر لدى العطارين.

كما يساعد زيت بذور العنب في شد الجلد، لأنه غنى يما يعرف بمضادات الأكسدة التي تعمل على حماية الخلايا من التلف، وتظهر قدرة زيت بذور العنب في مقاومة حب الشباب، لأنه يحتوى على بعض المواد المضادة للبكتيريا والميكروبات التي تعد العامل الرئيسي لظهور هذه الحبوب على البشرة.

و يعمل زيت بذور العنب كمرطب للبشرة خاصة التي تتعرض للمياه والتغيرات الجوية والبرودة، كما يمكنه اختراق المسام لتنظيفها وتطهيرها بشكل جيد من الاتساخ وتراكم الملوثات عليها، ويعد الفيتامينات التي يحتوى عليها الزيت مثل C و E غنية بالأحماض الدهنية التي تجعل منه مرطب جيد لمقاومة جفاف البشرة وتشققها.

بالإضافة إلى أنه من الزيوت التي يسهل توزيعها على البشرة مباشرة، فضعي بضعة قطرات من الزيت على أطراف أصابعك وقومي بتدليك البشرة بها في شكل دائري من أسفل لأعلى ليمتصها الجلد بشكل جيد.