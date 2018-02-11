عملية اعتقال تنتهي بعرض زواج رومانسي

واشنطن(صدى):

قدم شاب أمريكي عرض زواج لصديقته بطريقة غير متوقعة، حيث رتب عملية اعتقال مزيفة له مع حبيبته، قبل أن يقدم لها خاتم الخطوبة.

وكانت كاكيو نيوم (31 عاماً)، تعتقد أنها في رحلة رومانسية مع غاري أرنوف (34 عاماً) في برشلونة، عندما أوقفتهما الشرطة، وفتش الضباط غاري، ليعثروا على بعض المخدارت في جيوبه، وسط دهشة حبيبته التي لم تكن تعلم ما يدور حولها.

وسرعان ما اتخذت الأحداث مجرى غير متوقع، لتجد نيوم نفسها في سيارة الشرطة، وقد ألقي القبض عليها هي وحبيبها بتهمة حيازة المخدرات، وراحت تذرف الدموع، وتؤكد أنها لا تعرف شيئاً عن هذه المخدرات .

وبعد دقائق قليلة، توقفت سيارة الشرطة بالقرب من ساحة خالية، كان غاري قد زينها خصيصاً للتقدم للزواج من نيوم، لتنتهي هذه القصة البوليسية نهاية سعيدة.

ووافقت نيوم على الفور على عرض الزواج، على الرغم من أجواء الرعب التي عاشتها قبل لحظات.