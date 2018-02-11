بالفيديو.. مسافر يشعل النيران في نفسه بـ ” شيكاغو “

واشنطن(صدى):

قامت السلطات الأمريكية، بنشر فيديو يرصد لحظة إشعال مسافر النيران، في نفسه وفي عدد من عناصر الشرطة في أحد قطارات مدينة ” شيكاغو ” ، حيث وقع الحادث في يوم 18 يناير الماضي، عندما وقع ما يبدو أنه شجار بين أحد موظفي سلطة النقل، وراكب في القطار المتوقف في المحطة.

وتدخل رجال الشرطة، وعندها أشعل الراكب النار في جسم، غير محدد، كان يحمله، وسرعان ما انتشرت النيران في المكان، كما أُصيب الراكب وموظف النقل، وعدد من رجال الشرطة، الذين تمكنوا، رغم ذلك، من سحب الرجل إلى خارج القطار واعتقاله.

يُذكر أن جروح الرجل، وموظف سلطة النقل، تطلبت نقلهما إلى المستشفى، ووجهت المحكمة لاحقًا إلى الرجل، تهمتي إشعال حريق متعمد ومحاولة الاعتداء.