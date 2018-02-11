عملية تطهير سيناء 2018 تشهد مشاركة أسلحة مصرية جديدة

القاهرة(صدى):

شارك عدد من الأسلحة الحديثة في عملية ” سيناء 2018 ” ؛ التي أطلقتها جمهورة مصر العربية؛ لتطهير سيناء من العناصر الإرهابية.

وكشف عدد من الخبراء العسكريين المصريين، عن مشاركة طائرات الرافال والأنذار المبكر، ومروحيات الأباتشي، والزوارق البحرية للقوات الخاصة بتأمين السواحل في العملية.

وأضاف الخبراء أن العملية شهدت مشاركة لحاملة الطائرات المستيرال التي حصلت عليها مصر في صفقة مع فرنسا، والتي تعد أهم حاملات الطائرات في العالم.

وعلى جانب أخ شاركت أيضًا طائرات النقل الكاسا سي 295 في العملية، حيث تتميز بالطيران على ارتفاعات منخفضة ولها قدرة الاستطلاع ونقل الفرق الخاصة داخل معسكرات العدو.