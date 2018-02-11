مؤتمر دولي لإعادة إعمار العراق في الكويت

خالد الظفيري(صدى):

تستضيف دولة الكويت، غدا الأثنين، مؤتمراً دولياً لإعادة إعمار دولة العراق، وذلك بعد الحروب الصراعات التي شهدتها، حيث تبدأ فعاليات ” مؤتمر الكويت الدولي ” ، والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة عدد من الدول الكبرى، والمنظمات الدولية والإقليمية.

جاء ذلك في سبيل تحصيل الإسهامات والمساعدات اللازمة لإعادة إعمار العراق، حيث يشمل المؤتمر أبعاد حيوية وتنموية، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص، والبنك الدولي الذي يعد مساهماً رئيسيًا في المؤتمر، وذلك بهدف توفير الضمانات الاستثمارية المطلوبة لشركات ومؤسسات القطاع الخاص، في إطار المشاركة في تنمية العراق.

يشار إلى أن المؤتمر قد أتى وسط تطلعات لأبناء العراق، الذين يطمحون في خروج المؤتمر بنتائج مثمرة ومجزية، تسهم في إعادة إعمار بلادهم.