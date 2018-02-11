” تداول ” تحتفل بإدراج صندوق ” ريت “

عادل الحربي (صدى):

احتفلت هيئة السوق المالية ” تداول ” ، اليوم الأحد في الرياض، بإدراج صندوق جدوى ريت السعودية، كعاشر صندوق استثمار عقاري متداول في المركز الإعلامي في الهيئة.

ونشر الحساب الرسمي لتداول على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” صورة للاحتفال، معلقةً عليها: ” تداول تحتفل بإدراج صندوق جدوى ريت السعودية كعاشر صندوق استثمار عقاري متداول في المركز الإعلامي في تداول ” .

وجدير بالذكر أن الهدف الاستثماري لصناديق الاستثمار العقارية المتداولة هو الاستثمار في عقارات مطورة تطويرًا إنشائيًا، وقابلة لتحقيق دخل دوريٍ وتأجيري.

كما تتيح صناديق الاستثمار العقارية المتداولة لجميع فئات المستثمرين شراء وبيع وحدات الصناديق بنفس طريقة تداول الأسهم في السوق المالية.