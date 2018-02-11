إيقاف الشرطة لحارس مدرسة أطلق النار على زميله في جدة

نايف السالم(صدى):

قامت شرطة منطقة مكة المكرمة، اليوم الأحد، بتوقيف حارس المدرسة الذي قام بإطلاق النيران على زميله بمدرسة أخرى مجاورة صباح اليوم، بمجمع مدارس شمال جدة، وذلك على أثر تعرض الثاني للإصابة جراء تبادل إطلاق النار.

وأكد العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي، المتحدث الرسمي باسم شرطة مكة المكرمة، أن المتهم قام بتسليم نفسه للدوريات الأمنية، وعثر بحوزته على السلاح المستخدم في الواقعة، مشيراً لأنه قد تم إيقافه تمهيداً لإحالته للنيابة العامة بحكم الاختصاص، فيما لفت لاستقرار حالة الحارس المصاب.

كما أوضح ” القرشي ” ، أن مركز شرطة الشمالية، بشرطة محافظة جدة، قد تسلم محضر دوريات الأمن المبني على بلاغ مواطن في العقد الخامس من عمره، يعمل حارس لإحدى المدارس بالمنطقة، وذلك على أثر تعرض للإصابة بطلق ناري من قِبل زميله – في العقد الثالث من عمره- الذي يعمل بمدرسة مجاورة.