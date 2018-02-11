زيدان يحقق رقم كابيلو مع ريال مدريد

ماجد محمد(صدى):

تعادل الفرنسى زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، مع الإيطالى فابيو كابيلو فى إجمالي عدد المباريات التى قاد فيها الملكى بالليجا، وذلك بعد مباراة ” ريال سوسيداد ” والتي جمعت الفريقين أمس، على ملعب السانتياجو برنابيو، حيث انتهت بفوز ريال مدريد بنتيجة 5/2 ضمن منافسات الجولة الـ23 من الليجا.

مع العلم أن زيدان خاض أمس المباراة الـ80 كمدرب للميرينجى بالليجا أمام ريال سوسيداد، وهو نفس الرقم الذي حققه فابيو كابيلو المدرب السابق للعملاق الإسباني.

وحقق زيدان خلال الـ80 مباراة 58 فوزاً و14 تعادلا و8 هزائم، وسجل كابيلو خلال نفس السلسلة من المباريات بالليجا 50 فوزاً و18 تعادلاً و12 هزيمة.