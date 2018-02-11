مباراة تتسبب في دخول المدرب المصري حسام حسن إلى العناية المركزة

نواف السالم(صدى):

تعرض المدير الفني لفريق النادي المصري البورسعيدي حسام حسن، إلى وعكة صحية؛ أدت إلى دخولة العناية المركزة.

وكشفت مصادر أن حسام حسن يعاني من قصور في شريانه التاجي، وتم نقله إلى المستشفى على الفور، ودخولة للعناية بعد أن عانى من ارتفاع درجة حرارته بشكل كبير وارتفع ضغط الدم لديه.

وصرح وليد بدر المدير الإدارى لفريق المصري البورسعيدي،أن حسام حسن مريض منذ 4 أيام وتحامل على نفسه خوفًا على مصلحة الفريق قبل مباراة فريقه أمام جرين بافالوز الزامبي، في إطار ذهاب الدور التمهيدي لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.