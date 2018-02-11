السجن المؤبد على 17 متهما في قضية مقتل الصحفية ميادة أشرف بمصر

القاهرة(صدى):

قضت محكمة جنايات القاهرة في مصر، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الأحد، بالسجن المؤبد على 17 متهمًا وبراءة 15 آخرين في قضية مقتل الصحفية ميادة أشرف.

كما حكمت بالمشدد 15 عامًا على 9 متهمين، والمشدد 10 سنوات على اثنين آخرين، بالإضافة إلى السجن 10 سنوات على حدث ، والمشدد 7 سنوات على 4 متهمين.

وذكرت مصادر أن التهم الموجهة للمتهمين هي: جرائم تولي قيادة في جماعة إرهابية وإمدادها بالمعونات المادية والأسلحة، والانضمام إليها، وحيازة وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات وتصنيعها.

ذلك بالإضافة إلى تهم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، والقتل العمد والشروع فيه، والاتلاف العمد للممتلكات تنفيذًا لغرض إرهابي.