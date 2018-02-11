العثور على ثلاجة تحت الأرض عمرها 2000 عام

متابعات(صدى):

عثر عالمي آثار كريس وراشيل بارومان على ​ثلاجة​ تحت الأرض عمرها 2000 عام، تعود للعصر الحديدي ، في جزيرة اسكتلندية.

وأكد مكتشفي الغرفة في تصريحات إعلامية ، أن الغرفة موجودة على عمق حوالي 3 أقدام تحت الأرض وكانت تستخدم في تخزين المواد الغذائية مثل الألبان واللحوم حيث أنها نوعا من الثلاجات القديمة.

كما ان الغرفة كانت تستخدم أيضاً في تخزين الخشب المستخدم في التدفئة ، ويبلغ طولها ستة أمتار، ويعتقد أنها كانت تستخدم حوالي عام 350 قبل الميلاد، أثناء أعمال بناء منزل جديد في منطقة نيس بجزيرة لويس.