العثور على ثلاجة تحت الأرض عمرها 2000 عام
عثر عالمي آثار كريس وراشيل بارومان على ثلاجة تحت الأرض عمرها 2000 عام، تعود للعصر الحديدي ، في جزيرة اسكتلندية.
وأكد مكتشفي الغرفة في تصريحات إعلامية ، أن الغرفة موجودة على عمق حوالي 3 أقدام تحت الأرض وكانت تستخدم في تخزين المواد الغذائية مثل الألبان واللحوم حيث أنها نوعا من الثلاجات القديمة.
كما ان الغرفة كانت تستخدم أيضاً في تخزين الخشب المستخدم في التدفئة ، ويبلغ طولها ستة أمتار، ويعتقد أنها كانت تستخدم حوالي عام 350 قبل الميلاد، أثناء أعمال بناء منزل جديد في منطقة نيس بجزيرة لويس.
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