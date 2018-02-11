  • الأحد 11

    فبراير

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. العثور على ثلاجة تحت الأرض عمرها 2000 عام

العثور على ثلاجة تحت الأرض عمرها 2000 عام

العثور على ثلاجة تحت الأرض عمرها 2000 عام
متابعات(صدى):

عثر عالمي آثار كريس وراشيل بارومان على ​ثلاجة​ تحت الأرض عمرها 2000 عام، تعود للعصر الحديدي ، في جزيرة اسكتلندية.

وأكد مكتشفي الغرفة في تصريحات إعلامية ، أن الغرفة موجودة على عمق حوالي 3 أقدام تحت الأرض وكانت تستخدم في تخزين المواد الغذائية مثل الألبان واللحوم حيث أنها نوعا من الثلاجات القديمة.

كما ان الغرفة كانت تستخدم أيضاً في تخزين الخشب المستخدم في التدفئة ، ويبلغ طولها ستة أمتار، ويعتقد أنها كانت تستخدم حوالي عام 350 قبل الميلاد، أثناء أعمال بناء منزل جديد في منطقة نيس بجزيرة لويس.

 


الوسوم:, , ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *