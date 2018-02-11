بدء القبول للطالبات في كلية العمارة والتخطيط لمرحلة الماجستير بجامعة الملك سعود

سعيد العجل(صدى):

أعلنت جامعة الملك سعود، عن فتح باب القبول للطالبات في كلية العمارة والتخطيط لمرحلة الماجستير لهذا العام في برنامج الماجستير للعمارة والتصميم العمراني والتخطيط العمراني.

وأوضح مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر أن فتح القبول للطالبات جاء في إطار سعي جامعة الملك سعود لتحقيق قدم السبق والريادة في كل ما من شأنه تيسير العلم والمعرفة للطلاب والطالبات، وتلبية لرغباتهن وتهيئة لفرص عمل واعدة لهن، كما ستلبي هذه النوعية من البرامج حاجة سوق العمل، وتطلعات المجتمع الرامية إلى تعزيز مكانة المرأة في المساهمة في بناء وطننا الغالي.

وقال العمر إن الجامعة أبانت أن مثل هذه البرامج تأتي متوافقة مع رؤية (2030) التي تسهم فيها الجامعة بتحقيق آمال وتطلعات المسؤولين في هذا الوطن الكريم وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين و ولي عهده الأمين – حفظهم الله – حيث أتت بفتح الآفاق أمام بناتنا الطالبات لتلبية رغباتهن وتهيئة فرص عمل واعدة لهن في المستقبل.