” العمراني ” يروي قصة أقدم مجسم جمالي بـ ” تبوك “

محمود البلوي(صدى):

كانت مدينة ” تبوك ” ، حتى عام 1401هـ، خالية من الميادين والدوارات، التي تتسم بالأعمال الفنية والجمالية، ففكر المهندس المعماري عمرو درويش، رئيس بلدية تبوك سابقاً، في إضفاء طابع جمالي على فضاء مدينة ” تبوك ” ، من خلال إنشاء مجسمات مستوحاة من التراث الإسلامي؛ لتيسر على مستخدمي الشوارع الجديدة، وصف عناوينهم وتحديد مواقعهم الجغرافية.

وفي هذا الصدد، روى الباحث عبدالله العمراني، قصة أول وأقدم مجسم عرفته شوارع ” تبوك ” : ” كان للتعاون القائم ما بين أمانة جدة وأمانة تبوك، ثمرته في استقدام أول مجسم جمالي، عرفته مدينة تبوك ” نافورة دلال القهوة ” حيث كان المكون الأساسي له، هو معدن البرونز وحجر الجرانيت ” .

كما أوضح أن هذه النافورة، كانت فاتحة خير، للعديد من المجسمات والميادين الجمالية، التي تزينت بها شوارع تبوك، أشهرها ” مجسم ميدان بوابة الشمال ” ، ففي أواخر عام 1401هـ، أهدت أمانة جدة أمانة تبوك ” نافورة الدلال ” ، وهي من تصميم المهندس المعماري الإسباني، خوليو لافونتي، والذي تعاقدت معه أمانة مدينة جدة في عام 1395هـ.

كما قدم العديد من الأعمال، كان أشهرها القناديل المملوكية العملاقة، الموجودة على طريق الملك عبد العزيز في مدينة جدة ، وعمله الضخم ” اتجاه القبلة ” على المسار نفسه، و مجسم الدراجة الشهير، الواقع على تقاطع شارع الأمير ماجد ” الستين ” مع شارع الأمير سعود الفيصل، في مدينة جدة.

وأضاف ” العمراني ” ، أقامت أمانة تبوك، بتاريخ 2/1/1402 هـ ، حفل تدشين للنافورة في موقعها الحالي، عند اشارة تقاطع طريق الملك فهد، وطريق الأمير فهد بن سلطان، حيث شرف الحفل أمير منطقة تبوك السابق، الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز رحمه الله، ووكيل الإمارة السابق أحمد الخريصي وعدد من المسؤولين وأعيان تبوك.