الجيش المصري يتبنى ” بائعة المناديل ” لتأهيلها رياضيا

القاهرة(صدى):

أثارت صور الطفلة مروة ” بائعة مناديل ” ، جدلًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ذهبت لتشاهد من بعيد ماراثون للأطفال، نظمته مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض القلب، قبل أن تطلب ابنة الصف الخامس الابتدائي، من اللجنة المنظمة، السماح لها بالمشاركة في هذا الماراثون، والتي سحرت رواد مواقع التواصل في مصر.

وفي هذا السياق، أعلن المتحدث الرسمي للنادي الأهلي، استعداد القلعة الحمراء؛ لرعاية مروة، وضحًا أن رئيس النادي محمود الخطيب سيقوم بمقابلتها وتهنئتها.

فيما حسم صفوت عبد الحليم، المدير الإداري لألعاب القوى، بنادي ” طلائع الجيش ” ، والأندية العسكرية، الأمر وأعلن تبني الطفلة مروة رياضيًا، قائلًا: ” الجيش قرر تبني مروة وتأهيلها؛ لتكون إحدى بطلات مصر في العدو ” ، ملفتًا إلى أن الجيش، يتبنى المواهب المصرية وسيقوم بالتنسيق مع والد مروة؛ لبدء إجراءات تدريبها وتأهيلها.

أما على صعيد آخر، قالت لمياء حسين، مسؤولة اللجنة المنظمة، أنها فوجئت بالطفلة الصغيرة، تطلب منها المشاركة في السباق، قائلة لها: ” أريد أن أرمح مع الأطفال “، فوافقت لها وفور انطلاق السباق، خلعت حذاءها وطارت كالسهم، وفازت بالمركز الأول؛ لتصبح قصة مروة حديث الصباح والمساء في مصر.

يُذكر أن ن أحد المصورين، التقط صورًا للطفلة وهي حافية القدمين، منتصرة وإن في سباق خيري، كسرت الفقر الذي أتعب سنواتها العشر، وانتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل في مصر، منذ يوم الخميس.