تامر حسني لأول مرة في المملكة مارس المقبل
نشر الفنان تامر حسنى عبر حسابه الشخصي فيسبوك، خبر عن إحيائه أولى حفلاته الغنائية بالمملكة العربية السعودية يوم 30 مارس المقبل.
حيث قال تامر ” استننونى إن شاء الله 30 مارس في أول حفل لي بالمملكة العربية السعودية، وكلى شرف والله واحشيني من زمان، الحفل في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بجدة ” .
كما أعرب عن سعادته بهذه الحفلة وأنها مختلفة عن الكثير من الحفلات، بالإضافة إلى جمهوره العريض في المملكة.
والجدير بالذكر أن تامر قد أحيى حفلة مع شيرين ضمن الجولة العالمية الخامسة بمدينة مالمو بدولة السويد.
ابو منارة[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 2 ساعتين
قال اللع تعالى (ظهر الفساد في الارض بما كسبت ايدي الناس)اللهم اننا ننكر ولا نرضى يارب ارحم ضعفنا وقلة الحيلة اللهم اننا لانرضى مايغضبك ونعوذ من عذابك وسخطك ومقتك اللهم لاتعذبنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم من ارد بنا الرذيلة اللهم عليك به وبمن ايده وناصره وعاونه رحماك رحماك يالله الكل سوف يموت والكل سوف يبعث والكل سوف يسأل امام الله