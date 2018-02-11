تامر حسني لأول مرة في المملكة مارس المقبل

نورة الشهري(صدى):

نشر الفنان تامر حسنى عبر حسابه الشخصي فيسبوك، خبر عن إحيائه أولى حفلاته الغنائية بالمملكة العربية السعودية يوم 30 مارس المقبل.

حيث قال تامر ” استننونى إن شاء الله 30 مارس في أول حفل لي بالمملكة العربية السعودية، وكلى شرف والله واحشيني من زمان، الحفل في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بجدة ” .

كما أعرب عن سعادته بهذه الحفلة وأنها مختلفة عن الكثير من الحفلات، بالإضافة إلى جمهوره العريض في المملكة.

والجدير بالذكر أن تامر قد أحيى حفلة مع شيرين ضمن الجولة العالمية الخامسة بمدينة مالمو بدولة السويد.