بالصور.. ” الربيعة ” يكرّم صحة الرياض لتميزها في التطوع الصحي

سعيد العجل(صدى):

كرّم معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة صباح اليوم الأحد، مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور ناصر بن فالح الدوسري وذلك لتميز ” صحة الرياض ” في التطوع الصحي للعام ٢٠١٧م .

كما كرم معاليه مدير إدارة المشاركة المجتمعية بصحة الرياض الأستاذ يوسف الزهراني وعدد من مدراء الإدارات لتميز مبادراتهم الصحية.

فيما حصلت (4) مراكز للرعاية الصحية الأولية بمنطقة الرياض ضمن (5) مراكز على مستوى المملكة، وهي: مركز الرعاية الصحية الأولية بحي أبو سليم بمدينة الرياض، مركز الرعاية الصحية الأولية بثادق، مركز الرعاية الصحية الأولية الاستشاري بحي الجزيرة، ومركز الرعاية الصحية الأولية بحي القدس

يذكر أن صحة الرياض وتماشياً مع رؤية المملكة 2030التي تهدف إلى رفع عدد المتطوعين في المملكة من 11 ألف متطوعاً سنوياً إلى مليون متطوع وبمناسبة اليوم العالمي للتطوع الموافق 5 ديسمبر 2017، تبنت تنفيذ حملة على مستوى جميع منشآتها الصحية، وذلك بإطلاق ٩٩٣ مبادرة صحية من خلال ١٣٥ منشأة صحية تغطي جميع مدن ومحافظات منطقة الرياض.

وشارك في هذه الحملة جميع القيادات والعاملين بالمديرية العامة للشؤون الصحية والمستشفيات والمراكز الصحية تحت شعار ( تطوعي_صحة ) .

من جانبه عبر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض عن عظيم شكره وتقديره لمعالي وزير الصحة على هذا التكريم، الذي يجسد دعم وتشجيع القطاع الصحي لمثل هذه المبادرات.

كما وجه الدكتور ناصر الدوسري شكره لمدير إدارة المشاركة المجتمعية بصحة الرياض والعاملين بها ولجميع القيادات ولكل من نال شرف تكريم معالي الوزير ومن ساهم بهذه المبادرات التطوعية التي حققت الأهداف المنشودة منها ونشر ثقافة التطوع الصحي.

