10.900 متسابق سجلوا في ماراثون الرياض حتى الآن

نواف السالم(صدى):

أعلن نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، أن المسجلون في ماراثون الرياض حتى الآن بلغ نحو 10.900 متسابق.

ووقدم سمو الأمير خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل الماراثون، اليوم الأحد، الشكر لكل من شارك في تجهيز المارثون في فترة وجيزة لم تتجاوز شهراً ونصف.

وأكد أن دعم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، المستشار تركي آل الشيخ، اللامحدود ساهم في اكتمال ترتيبات تنظيم هذا الماراثون.

ويعتبر الماراثون هو أول ماراثون رسمي في المملكة وسينطلق يوم 24 فبراير المقبل في جامعة الملك سعود ويقام على ثلاث فئات “21 كلم – 8 كلم – 4 كلم “.

كما يمكن التسجيل فيه عبر الموقع الإلكتروني هنا ، والتسجيل متاح حتى يوم 23 فبراير.