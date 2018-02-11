بعد الإساءة للهلال.. ” الملحم ” يتعهد بعدم الإساءة للزعيم مستقبلا

ماجد محمد(صدى):

قدم عادل الملحم، الناقد الرياضي، اليوم الأحد، الاعتذار إلى إدارة نادي الهلال بعد الإساءة لهم ووصفهم بالخوارج الأزارقة.

وكان ” الملحم ” أساء في تغريده له عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” لنادي الهلال بقوله: ” أما حديث الأزارقة فهذا أمر مخجل لوحده ولا ينطبق عليهم، إلا المثل الدارج كاد المريب أن يقول خذوني يا حبايب البضاعة بضاعتكم والسوق لكم “.

وأثارت تغريدة ” الملحم ” غضب جماهير الزعيم،م ما دفعه إلى الاعتذار، حيث قدم الاعتذار لرئيس مجلس إدارة الهلال الأمير نواف بن سعد، وأعضاء الشرف ومنسوبيه وجماهيره، متعهدًا بعدم الإساءة لنادي الأهلي مستقبلًا “.

يذكر أنه تم تقديم دعوى قضائية صد الملحم؛ إثر تشبيه نادي الهلال بـ ” الخوارج الأزارقة ” ، حيث يترقب عقوبة بالسجن لمدة عام.