” أرامكو ” تسعى إلى زيادة أعداد المقاولين المحليين والأجانب للعقود طويلة الأجل

عادل الحربي(صدى):

قالت مصادر، أن شركة أرامكو تسعى لزيادة أعداد المقاولين المحليين والأجابن للعقود طويلة الأجل منذ حوالي عام، ووقعت فعليًا مع عدد من المقاولين الجدد في الربع الأخير من 2017.

وأشارت إلى أن الاختيار سيكون الخبرات السابقة مع شركات النفط الحكومية في دول العالم، والخبرات في العمل على المشاريع البحرية الإقليمية، لافتةً إلى أن مجموعة محمد على السويلم ” ماسكو ” قد تكون منافس قوي، بالإضافة إلى شركة ” أركاد ” و” إيه بي بي ” السويسرية.

كما أنه بين الشركات الأجنبية قد تختار ” أرامكو ” شركة ” تكنيب إف إم سي ” الفرنسية، وشركة ” أميك فوستر ويلر ” البريطانية، وشركة ” إيفرزنداي ” الماليزية، وشركة ” كاي بي أر ” الأمريكية، بالإضافة إلى شركات أخرى مثل ” لامبريال ” الإماراتية، و” كويك ” الصينية، مع عدد من الشركات الكورية.