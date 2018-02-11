ريبروف: لدينا طموح لإسعاد جماهير الأهلي عبر البطولة الأسيوية

طلال الغامدي(صدى):

قال المدرب الأوكراني لنادي الأهلي سيرغي ريبروف، اليوم الأحد، إن بطولة دوري أبطال آسيا هي بطولة هامة لهم.

وأضاف في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الأهلي وتراكتور الإيراني، في إطار دوري الأبطال، أن لاعبيه لديهم الطموح والرغبة الكبيرة في تحقيق الانتصارات؛ لإسعاد جماهير الفريق.

وتابع: لا نعتمد على 11 لاعب فقط، ولدينا استراتيجية استراتيجية واضحة؛ لمواجهة ضغط المباريات، واللاعب الذي يجتهد في التدريبات والمباريات سيحجز مكانًا أساسيًا في التشكيلة.

وعن عمر السومة، قال: ” ننتظر عودة السومة من الإصابة، وهو الأن في مرحلة التأهيل ” ، مضيفًا أن الفريق به أكثر من لاعب يستطيع التسجيل.