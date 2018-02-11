” صلة ” تتيح وظائف بمسمى ” مسؤول أمن وسلامة “

فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت شركة ” صلة “، المتخصصة في إدارة العمل والتدريب والتوظيف عن بعد، ومراقبة الإنتاجية والتعليم الإلكتروني، وظائف للمواطنين والمواطنات؛ للعمل بفروعها في الخبر والظهران.

وأوضحت الشركة أن الوظائف بمسمى ” مسؤول أمن وسلامة ” ، وهي لحمَلة شهادة الثانوية العامة أو الكفاءة المتوسطة، مشيرة إلى الأفضلية لمن يمتلك خبرة سابقة في نفس المجال.

ويمكن للراغبين في التقدم، الدخول لبوابة صلة للتوظيف الإلكتروني عبر الرابط هنا ،وذلك بدءًا من تاريخ 8 فبراير 2018م.