” الغذاء والدواء ” تنبه على شركات المياه بالالتزام بشأن التعليمات للرضع والأطفال

حمود العنزي(صدى):

أكدت هيئة الغاء والدواء، على ضرورة الالتزام من قبل مستوردي ومصنّعي مياه الشرب المعبأة بعدم وضع عبارات، أو صور، أو علامات؛ للدلالة على تخصيص تلك المياه للرضع والأطفال.

وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم الأحد، أنها لاحظت في الأسواق المحلية وجود منتجات مياه شرب معبأة من إنتاج مصانع محلية وبعضها مستوردة، وضعت على بطاقة بياناتها الإيضاحية عبارات وصور وعلامات كدلالة لتخصيص تلك المياه للرضع والأطفال.

وأضافت الهيئة أن هذه المنتجات لم تكن مطابقة لمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة، مشيرة إلى أنها كانت مخالفة للتشريعات الدولية التي تنص على أنه لا حاجة لاستخدام مياه مخصصة لتحضير أغذية الرضع والأطفال.

يذكر أن الهيئة قد منحت مهلة لمستوردي ومصنّعي مياه الشرب المعبأة داخل المملكة لتصحيح أوضاعهم خلال ستة أشهر، وستمنع بعد انتهاء المهلة عرض وتداول وإنتاج المياه المعبأة الموسومة بهذه الأمور.